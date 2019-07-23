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16:46 (мск), источник: ТАСС

Международный турнир по керлингу пройдет в рамках Восточного экономического форума

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Международный турнир по керлингу Pacific Ocean Cup 2019 в дисциплине дабл-микст во Владивостоке станет частью программы Восточного экономического форума. Об этом ТАСС во вторник сообщил глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

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Источник: РИА "Новости"

Восточный экономический форум пройдет 4—6 сентября 2019 года.

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Турнир по керлингу состоится 2—6 сентября.

«На Восточном экономическом форуме пройдет международный турнир с участием команд России, Японии, Австралии, Китая и Южной Кореи, — сообщил Свищев. — Подтверждения от команд мы получили, это будут сильнейшие составы. Для нас это очень важное мероприятие, на нем будут присутствовать руководители этих стран. Кроме того, пройдет закладка первого камня перед строительством керлингового стадиона во Владивостоке».

Турнир Pacific Ocean Cup 2019 является этапом Мирового тура по керлингу.

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