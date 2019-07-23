Международный турнир по керлингу пройдет в рамках Восточного экономического форума

«На Восточном экономическом форуме пройдет международный турнир с участием команд России, Японии, Австралии, Китая и Южной Кореи, — сообщил Свищев. — Подтверждения от команд мы получили, это будут сильнейшие составы. Для нас это очень важное мероприятие, на нем будут присутствовать руководители этих стран. Кроме того, пройдет закладка первого камня перед строительством керлингового стадиона во Владивостоке».