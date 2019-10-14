Сборная России по керлингу одержала третью победу подряд на ЧМ в миксте

В составе российской сборной выступают Александр Еремин (скип), Анастасия Москалева, Даниил Горячев и Дарья Морозова. В предыдущих матчах группы Е сборная России обыграла команды Швейцарии (6:3) и Австрии (11:2). Во вторник россияне сыграют с командами Англии и Бельгии. В турнирной таблице группы сборная России занимает первое место, на втором месте идет команда Южной Кореи, на третьем — команда Англии.

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