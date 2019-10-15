В Олимпийском парке Сочи построят новую арену для керлинга

Ранее сообщалось о том, что с мая 2020 года арена «Ледяной куб», которая принимала соревнования Олимпийских игр в 2014 году, будет перепрофилирована в центр единоборств.

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«На данный момент “Ледяной куб” в Олимпийском парке работает в своем обычном режиме: здесь проходят всероссийские соревнования по керлингу, тренировочный процесс школы Краснодарского края, — сказал Свищев. — Более того, в начале ноября пройдет традиционный этап мирового тура. Но с мая 2020 года объект будет перепрофилирован под другие виды спорта. Напомню, что данное совместное решение было принято во время визита президента РФ Владимира Путина на объект в Сочи».

Свищев добавил, что «рядом с “Ледяным кубом” планируется строительство новой площадки для керлинга», вместимость которой будет меньше, чем в «Ледяном кубе». При этом на время строительства новой арены керлингисты получат для занятий площадку на одной из арен в Олимпийском парке.

«Руководство страны неоднократно заявляло о важности сохранения олимпийского наследия, — продолжил собеседник агентства. — И мы, Федерация керлинга России, всесторонне поддерживаем данную политику. Мы несем ответственность за развитие керлинга в регионе, за тех детишек, которые с радостью занимаются нашим видом спорта. О закрытии детской школы керлинга в Сочи не шло и речи».