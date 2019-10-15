Сборная России по керлингу одержала победу над бельгийцами на ЧМ в миксте

В турнирной таблице группы Е российская команда занимает первое место, одержав в пяти матчах пять побед. В следующем матче российские керлингисты сыграют против команды Финляндии в среду.

В турнире принимают участие 40 команд, которые разделены на пять групп. В плей-офф выйдут по три лучшие сборные из каждой группы, а также одна лучшая команда, занявшая четвертое место.