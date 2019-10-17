Сборная России по керлингу досрочно вышла в плей-офф на чемпионате мира в миксте

Источник: РИА "Новости"

В составе российской сборной выступают Александр Еремин (скип), Анастасия Москалева, Даниил Горячев и Дарья Морозова.

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В турнирной таблице группы Е российская команда занимает первое место, одержав в шести матчах шесть побед. В заключительном матче группового этапа российские керлингисты сыграют против команды Франции в четверг. Также в плей-офф вышли команды Канады (группа А), Дании (группа В), Испании (группа С), Шотландии и Ирландии (группа D) и Швейцарии (группа Е).

В турнире принимают участие 40 команд, которые разделены на пять групп. В плей-офф выйдут по три лучшие сборные из каждой группы, а также одна лучшая команда, занявшая четвертое место. Матчи 1/8 и ¼ финала пройдут 18 октября.

Чемпионат мира среди смешанных команд проводится с 2015 года. Сборная России выигрывала золото (2016) и бронзовые медали (2018). Действующим чемпионом мира является команда Канады.