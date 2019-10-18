Сборная России по керлингу одержала победу над французами на ЧМ в миксте
ТАСС, 17 октября. Сборная России по керлингу обыграла команду Франции со счетом 9:2 на чемпионате мира среди смешанных команд. Турнир проходит в шотландском Абердине.
ТАСС, 17 октября. Сборная России по керлингу обыграла команду Франции со счетом 9:2 на чемпионате мира среди смешанных команд. Турнир проходит в шотландском Абердине.
В составе российской сборной выступают Александр Еремин (скип), Анастасия Москалева, Даниил Горячев и Дарья Морозова. В среду российская команда досрочно обеспечила себе выход в
В турнирной таблице группы Е российская команда занимает первое место, одержав в семи матчах семь побед. Второе и третье место занимают команды Швейцарии и Южной Кореи, также обеспечившие себе выход в
Чемпионат мира среди смешанных команд проводится с 2015 года. Сборная России выигрывала золото (2016) и бронзовые медали (2018). Действующим чемпионом мира является команда Канады.
Турнир завершится 19 октября.