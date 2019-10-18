Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
перерыв
Калгари Флэймз
Детройт Ред Уингз
10
Хоккей. НХЛ
перерыв
Сент-Луис Блюз
Ванкувер Кэнакс
32
Хоккей. НХЛ
перерыв
Виннипег Джетс
Нью-Йорк Айлендерс
12
Хоккей. НХЛ
буллиты
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
33
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Миннесота Уайлд
40
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
52
Хоккей. КХЛ
17.10
Витязь
Трактор
31
Хоккей. КХЛ
17.10
Динамо Мн
Торпедо
06
Хоккей. КХЛ
17.10
Ак Барс
Йокерит
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
17.10
Нефтехимик
СКА
21
Все события
Фоторепортажи
38Фингал олимпийского чемпиона, хоккейное карате от внука Билялетдинова. Фото московского дерби
18Кокорин и Мамаев: 11 лет дружбы
00:39 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по керлингу одержала победу над французами на ЧМ в миксте

ТАСС, 17 октября. Сборная России по керлингу обыграла команду Франции со счетом 9:2 на чемпионате мира среди смешанных команд. Турнир проходит в шотландском Абердине.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе российской сборной выступают Александр Еремин (скип), Анастасия Москалева, Даниил Горячев и Дарья Морозова. В среду российская команда досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира, обыграв команду Финляндии (7:5).

В турнирной таблице группы Е российская команда занимает первое место, одержав в семи матчах семь побед. Второе и третье место занимают команды Швейцарии и Южной Кореи, также обеспечившие себе выход в плей-офф турнира. Следующий матч сборная России проведет в рамках 1/8 финала, который пройдет в пятницу, соперник россиян определится позднее.

Видео
Путин рассмотрит возможность строительства стадионов по керлингу в Москве и на Дальнем Востоке
В турнире принимают участие 40 команд, которые разделены на пять групп. В плей-офф выйдут по три лучшие сборные из каждой группы, а также одна лучшая команда, занявшая четвертое место.

Чемпионат мира среди смешанных команд проводится с 2015 года. Сборная России выигрывала золото (2016) и бронзовые медали (2018). Действующим чемпионом мира является команда Канады.

Турнир завершится 19 октября.

Читайте также
 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Матч «Ахмата» и «Локомотива» откроет программу 13-го тура РПЛ
Российский хоккеист дисквалифицирован на 20 матчей НХЛ за допинг
ЦСКА одержал победу в российском дерби в Евролиге
Умер двукратный призер Олимпиады в составе сборной СССР
Российский боксер сойдется в титульном поединке с украинцем
Станислав Черчесов: Могу назвать три причины спада в игре Чалова
«Ак Барс» прервал серию «Йокерита» из шести побед в КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь