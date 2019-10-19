Сборная России не сумела выйти в четвертьфинал ЧМ по керлингу в миксте

Источник: РИА "Новости"

В составе российской сборной выступали Александр Еремин (скип), Анастасия Москалева, Даниил Горячев и Дарья Морозова. На групповом этапе россияне обыграли представителей Южной Кореи (10:2). Сборная России вышла в плей-офф турнира, не потерпев ни одного поражения.

В четвертьфиналах турнира сыграют команды Канады и Дании, Норвегии и Венгрии, сборные Южной Кореи и Шотландии узнают своих соперников позднее, когда определятся еще два участника четвертьфинала. Четвертьфиналы пройдут в пятницу.

На групповом этапе 40 команд были разделены на пять групп. В плей-офф вышли по три лучшие сборные из каждой группы, а также еще одна команда, ставшая лучшей среди сборных, занявшие четвертые места.