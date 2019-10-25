Беларусь и Украина планируют расширить сотрудничество в развитии керлинга

Стороны договорились о проведении совместных сборов, организации международных матчевых встреч и турниров. По мнению руководителя украинской федерации Алексея Переверзенцева и председателя белорусской ассоциации Инессы Павлючик, командам обеих стран необходимо больше игровой практики.

«В развитии керлинга Украина будет перенимать опыт Беларуси. Ваши команды уже добились определенных успехов на международной арене, у нас же этот вид спорта проходит стадию становления. Ранее наши команды тренировались на одной ледовой площадке с хоккеистами и фигуристами. Необходим отдельный лед, так как покрытие для керлинга должно быть идеально ровным и имеет свою специфику. В ближайшее время в одном из торговых центров Киева наши команды должны получить соответствующую базу, поэтому готовы перенимать опыт коллег из Беларуси», — отметил Алексей Переверзенцев.



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Инесса Павлючик рассказала, что украинские команды и ранее принимали участие в международных турнирах в «Минск-Арене», а при подписании договора сотрудничество должно стать более тесным.

После подписания документа стороны ознакомились с экспозицией музея Национального олимпийского комитета.

Белорусские представители керлинга в 2019 году приняли участие в ряде международных турниров, в том числе чемпионате мира в шотландском Абердине среди смешанных команд, где заняли 17-е место. Серьезным экзаменом для женской и мужской команд станет чемпионат Европы в дивизионе В, который 16 ноября стартует в Швеции.