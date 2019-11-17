Женская сборная России по керлингу обыграла немок на чемпионате Европы
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Женская сборная России по керлингу в своем втором матче на чемпионате Европы в Швеции обыграла немок.
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Женская сборная России по керлингу в своем втором матче на чемпионате Европы в Швеции обыграла немок.
Встреча завершилась со счетом 7:5 в пользу сборной России, за которую на турнире выступают Алина Ковалева (скип), Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина.
Следующий матч россиянки проведут в воскресенье с командой Швейцарии.