Россияне одержали первую победу на ЧЕ по керлингу, выиграв у шотландцев

Источник: РИА "Новости"

Сборная России одержала первую победу на турнире, ранее россияне уступили командам Италии (6:8) и Дании (4:6). В матче четвертого тура сборная России встретится с командой Швейцарии, игра пройдет в понедельник.

На чемпионате Европы в дивизионе А участвуют по 10 команд у мужчин и женщин. По итогам группового раунда четыре сильнейшие команды выйдут в полуфинал. По две худшие женские и мужские команды вылетят в дивизион В.

Чемпионат Европы является отборочным соревнованием к чемпионатам мира, которые пройдут в Канаде (женщины, 14—22 марта 2020 года) и Шотландии (мужчины, 28 марта — 5 апреля). Европейские сборные разыграют по семь лицензий на чемпионаты мира. Участниками мирового первенства на правах стран-хозяек турнира уже являются женская сборная Канады и мужская сборная Шотландии.