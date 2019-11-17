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19:16 (мск), источник: ТАСС

Россияне одержали первую победу на ЧЕ по керлингу, выиграв у шотландцев

ТАСС, 17 ноября. Мужская сборная России по керлингу обыграла команду Шотландии со счетом 8:5 в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Соревнования проходят в шведском Хельсингборге.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России одержала первую победу на турнире, ранее россияне уступили командам Италии (6:8) и Дании (4:6). В матче четвертого тура сборная России встретится с командой Швейцарии, игра пройдет в понедельник.

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На чемпионате Европы в дивизионе А участвуют по 10 команд у мужчин и женщин. По итогам группового раунда четыре сильнейшие команды выйдут в полуфинал. По две худшие женские и мужские команды вылетят в дивизион В.

Чемпионат Европы является отборочным соревнованием к чемпионатам мира, которые пройдут в Канаде (женщины, 14—22 марта 2020 года) и Шотландии (мужчины, 28 марта — 5 апреля). Европейские сборные разыграют по семь лицензий на чемпионаты мира. Участниками мирового первенства на правах стран-хозяек турнира уже являются женская сборная Канады и мужская сборная Шотландии.

Мужская сборная России ни разу не завоевывала медали европейского первенства. Российские керлингистки четыре раза выигрывали чемпионат Европы, по одному разу завоевывали серебряные и бронзовые медали турнира. Групповой этап завершится 21 ноября, полуфиналы пройдут 22 ноября, финал — 23 ноября.

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