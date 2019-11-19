Россияне проиграли сборной Германии в пятом туре группового этапа ЧЕ по керлингу

Источник: РИА "Новости"

Мужскую сборную России на чемпионате Европы представляют Сергей Глухов (скип), Алексей Тимофеев, Артур Раджабов, Антон Калалб и Алексей Тузов. Это поражение стало четвертым на турнире для россиян при одной победе. В матче шестого тура сборная России встретится с командой Швеции, игра пройдет во вторник, начало в 11:00 мск.

На чемпионате Европы в дивизионе А участвуют по 10 команд у мужчин и женщин. По итогам группового раунда четыре сильнейшие команды выйдут в полуфинал. По две худшие женские и мужские команды вылетят в дивизион В.

Чемпионат Европы является отборочным соревнованием к чемпионатам мира, которые пройдут в Канаде (женщины, 14—22 марта 2020 года) и Шотландии (мужчины, 28 марта — 5 апреля). Европейские сборные разыграют по семь лицензий на чемпионаты мира. Участниками мирового первенства на правах стран-хозяек турнира уже являются женская сборная Канады и мужская сборная Шотландии.