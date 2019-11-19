Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вашингтон Кэпиталз
Анахайм Дакс
10
Футбол. Сборные
04:00
Панама
Боливия
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Лос-Анджелес Кингз
Футбол. Чемпионат Европы
18.11
Ирландия
Дания
11
Футбол. Чемпионат Европы
18.11
Гибралтар
Швейцария
16
Футбол. Чемпионат Европы
18.11
Швеция
Фарерские острова
30
Футбол. Чемпионат Европы
18.11
Испания
Румыния
50
Футбол. Чемпионат Европы
18.11
Мальта
Норвегия
12
Футбол. Чемпионат Европы
18.11
Лихтенштейн
Босния и Герцеговина
03
Футбол. Чемпионат Европы
18.11
Италия
Армения
91
Футбол. Чемпионат Европы
18.11
Греция
Финляндия
21
Футбол. Сборные
18.11
Аргентина
Уругвай
22
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
18.11
Авангард
Салават Юлаев
41
Хоккей. КХЛ
18.11
ЦСКА
Северсталь
ОТ
12
Футбол. Сборные
13:25
Япония
Венесуэла
Хоккей. КХЛ
18.11
Нефтехимик
ХК Динамо
46
Все события
Фоторепортажи
15Марибор. Поражение России, которое не получается забыть
36Хитрющий Знарок, жесткий удар в лицо, двойник Ленина и певец Маликов на трибуне. Мощные фото дерби
18 ноября, источник: ТАСС

Россияне проиграли сборной Германии в пятом туре группового этапа ЧЕ по керлингу

ТАСС, 18 ноября. Мужская сборная России по керлингу уступила команде Германии со счетом 7:11 в матче пятого тура группового этапа чемпионата Европы. Соревнования проходят в шведском Хельсингборге.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Мужскую сборную России на чемпионате Европы представляют Сергей Глухов (скип), Алексей Тимофеев, Артур Раджабов, Антон Калалб и Алексей Тузов. Это поражение стало четвертым на турнире для россиян при одной победе. В матче шестого тура сборная России встретится с командой Швеции, игра пройдет во вторник, начало в 11:00 мск.

На чемпионате Европы в дивизионе А участвуют по 10 команд у мужчин и женщин. По итогам группового раунда четыре сильнейшие команды выйдут в полуфинал. По две худшие женские и мужские команды вылетят в дивизион В.

Чемпионат Европы является отборочным соревнованием к чемпионатам мира, которые пройдут в Канаде (женщины, 14—22 марта 2020 года) и Шотландии (мужчины, 28 марта — 5 апреля). Европейские сборные разыграют по семь лицензий на чемпионаты мира. Участниками мирового первенства на правах стран-хозяек турнира уже являются женская сборная Канады и мужская сборная Шотландии.

Мужская сборная России ни разу не завоевывала медали европейского первенства. Российские керлингистки четыре раза выигрывали чемпионат Европы, по одному разу завоевывали серебряные и бронзовые медали турнира. Групповой этап завершится 21 ноября, полуфиналы пройдут 22 ноября, финал — 23 ноября.

 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Непобедимый великан: Россия проведет последний матч в отборе ЧЕ
Российские теннисисты победили хорватов в матче Кубка Дэвиса
Глазырину, покинувшую сбор из-за смерти отца, не взяли в команду
Сборная Италии нанесла Армении самое крупное поражение в истории
Гол Лионеля Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем
ЦСКА проиграл 4-й матч подряд в Континентальной хоккейной лиге
Генеральный директор «Зенита» рассчитывает на честность Кокорина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь