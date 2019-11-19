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09:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские керлигнистки победили команду Чехии в матче чемпионата Европы

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Женская сборная России по керлингу выиграла у команды Чехии в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Хельсингборге (Швеция).

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Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу российской команды, которую в этой игре представляли Алина Ковалева (скип), Мария Комарова, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина.

Во вторник российская команда, на счету которой четыре победы в пяти матчах, сыграет со сборной Латвии.

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