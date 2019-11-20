Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Р
ХК Динамо
10
Хоккей. КХЛ
3-й период
Витязь
ЦСКА
22
Хоккей. КХЛ
3-й период
Спартак
Локомотив
31
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сочи
Северсталь
12
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Куньлунь
10
Хоккей. НХЛ
21.11
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Ак Барс
14
Хоккей. НХЛ
21.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
Все события
Фоторепортажи
15«Лига нижнего белья»: необычный вид спорта продвигают в США
12Медведева успешно выступила на Гран-при Москвы
19:13 (мск), источник: ТАСС

Россияне проиграли команде Норвегии на ЧЕ по керлингу и вылетели в дивизион В

ТАСС, 20 ноября. Мужская сборная России по керлингу уступила команде Норвегии со счетом 5:6 в матче восьмого тура группового этапа чемпионата Европы. Соревнования проходят в шведском городе Хельсингборг.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Мужскую сборную России на чемпионате Европы представляют Сергей Глухов (скип), Алексей Тимофеев, Артур Раджабов, Антон Калалб и Алексей Тузов. Сборные России и Англии с одной победой и семью поражениями занимают последние два места турнирной таблицы, за матч до конца группового этапа они потеряли шансы остаться в дивизионе А. Сборная Швеции лидирует с восемью победами, обеспечив себе участие в полуфинале турнира. В заключительном матче группового этапа сборная России встретится с англичанами, матч пройдет в четверг, начало — 11:00 мск.

Читайте также
Россиянки обыграли норвежек и вышли в полуфинал ЧЕ по керлингу в Швеции

На чемпионате Европы в дивизионе А участвуют по 10 команд у мужчин и женщин. По итогам группового раунда четыре сильнейшие команды выйдут в полуфинал. По две худшие женские и мужские команды вылетят в дивизион В.

Чемпионат Европы является отборочным соревнованием к чемпионатам мира, которые пройдут в Канаде (женщины, 14—22 марта 2020 года) и Шотландии (мужчины, 28 марта — 5 апреля). Европейские сборные разыграют по семь лицензий на чемпионаты мира, команды, занявшие восьмое и девятое места, примут участие в квалификационном турнире к мировому первенству. У мужчин сборная Шотландии квалифицировалась автоматически, так как является хозяйкой предстоящего турнира.


Нажмите,
чтобы включить звук

Мужская сборная России ни разу не завоевывала медали европейского первенства. Российские керлингистки четыре раза выигрывали чемпионат Европы, по одному разу завоевывали серебряные и бронзовые медали турнира. Групповой этап завершится 21 ноября, полуфиналы пройдут 22 ноября, финал — 23 ноября.

 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Овечкин: Кубок мира — обычный турнир, я хочу на Олимпиаду
Канделаки резко ответила фанатам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
УЕФА открыл дело против сборной Бельгии после матча с россиянами
Евгений Кафельников оценил игру россиян на Кубке Дэвиса
СМИ узнали о тайной свадьбе Криштиану Роналду в Марокко
Московский «Спартак» отказался от участия в турнире в США
РФС показал, что осталось за кадром матча Россия — Сан-Марино
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь