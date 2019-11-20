Россияне проиграли команде Норвегии на ЧЕ по керлингу и вылетели в дивизион В

Источник: РИА "Новости"

Мужскую сборную России на чемпионате Европы представляют Сергей Глухов (скип), Алексей Тимофеев, Артур Раджабов, Антон Калалб и Алексей Тузов. Сборные России и Англии с одной победой и семью поражениями занимают последние два места турнирной таблицы, за матч до конца группового этапа они потеряли шансы остаться в дивизионе А. Сборная Швеции лидирует с восемью победами, обеспечив себе участие в полуфинале турнира. В заключительном матче группового этапа сборная России встретится с англичанами, матч пройдет в четверг, начало — 11:00 мск.

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На чемпионате Европы в дивизионе А участвуют по 10 команд у мужчин и женщин. По итогам группового раунда четыре сильнейшие команды выйдут в полуфинал. По две худшие женские и мужские команды вылетят в дивизион В.

Чемпионат Европы является отборочным соревнованием к чемпионатам мира, которые пройдут в Канаде (женщины, 14—22 марта 2020 года) и Шотландии (мужчины, 28 марта — 5 апреля). Европейские сборные разыграют по семь лицензий на чемпионаты мира, команды, занявшие восьмое и девятое места, примут участие в квалификационном турнире к мировому первенству. У мужчин сборная Шотландии квалифицировалась автоматически, так как является хозяйкой предстоящего турнира.



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