Текущие события
Футбол. Сборные
перерыв
Гватемала
Антигуа и Барбуда
40
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Автомобилист
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Динамо Мн
72
Хоккей. НХЛ
22.11
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
22.11
Флорида Пантерз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
22.11
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
22.11
Каролина Харрикейнз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
22.11
Коламбус Блю Джэкетс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
22.11
Сент-Луис Блюз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
22.11
Нэшвилл Предаторз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
22.11
Миннесота Уайлд
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
22.11
Чикаго Блэкхокс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
22.11
Даллас Старз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
22.11
Аризона Койотс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
22.11
Вегас Голден Найтс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
22.11
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Металлург Мг
54
Все события
Фоторепортажи
12Представлена новая форма сборной России
25UFC Fight Night в Москве
19:16 (мск), источник: ТАСС

Российские керлингистки сыграют со шведками в полуфинале чемпионата Европы

ТАСС, 21 ноября. Женская сборная России по керлингу победила команду Швеции со счетом 8:6 в последнем туре группового этапа чемпионата Европы. Соревнования проходят в шведском городе Хельсингборг.

Наверх

Женскую сборную на чемпионате Европы представляют Алина Ковалева (скип), Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина. Россиянки на групповом этапе одержали восемь побед при одном поражении и заняли второе место. Первыми стали швейцарки (8−1), третьими — шведки (7−2), далее расположились сборные Шотландии (7−2), Германии (5−4), Чехии (3−6), Дании (2−7), Эстонии (2−7), Норвегии (2−7) и Латвии (1−8). Норвежки и латвийки покинули высший дивизион.

Читайте также
Россияне проиграли команде Норвегии на ЧЕ по керлингу и вылетели в дивизион В

На полуфинальной стадии пройдут матчи Швейцария — Шотландия и Россия — Швеция. Встречи состоятся в пятницу. Матч за третье место и финал пройдут 23 ноября.

Чемпионат Европы является отборочным соревнованием к мировому первенству, которое пройдет в Канаде (14—22 марта 2020 года). Европейские сборные разыграли семь лицензий. Путевки на чемпионат мира завоевали сборные Швейцарии, России, Швеции, Шотландии, Германии, Чехии и Дании.

Российские керлингистки четыре раза выигрывали чемпионат Европы (в последний раз в 2016 году), по одному разу завоевывали серебряные и бронзовые медали турнира.

 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Артемий Панарин — в трех шагах от русского суперрекорда НХЛ
Российские теннисисты вышли в четвертьфинал Кубка Дэвиса
«Локомотив» отреагировал на новость о переходе Миранчука в «Юве»
Три года до ЧМ-2022: как выглядят стадионы в Катаре?
Глава РУСАДА считает некорректной критику Исинбаевой в его адрес
«Спартак» одержал 3-ю подряд победу, разгромив минское «Динамо»
Александр Кокорин рассказал о своей физической форме
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь