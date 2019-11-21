Российские керлингистки сыграют со шведками в полуфинале чемпионата Европы

Женскую сборную на чемпионате Европы представляют Алина Ковалева (скип), Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина. Россиянки на групповом этапе одержали восемь побед при одном поражении и заняли второе место. Первыми стали швейцарки (8−1), третьими — шведки (7−2), далее расположились сборные Шотландии (7−2), Германии (5−4), Чехии (3−6), Дании (2−7), Эстонии (2−7), Норвегии (2−7) и Латвии (1−8). Норвежки и латвийки покинули высший дивизион.

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На полуфинальной стадии пройдут матчи Швейцария — Шотландия и Россия — Швеция. Встречи состоятся в пятницу. Матч за третье место и финал пройдут 23 ноября.

Чемпионат Европы является отборочным соревнованием к мировому первенству, которое пройдет в Канаде ( 14—22 марта 2020 года). Европейские сборные разыграли семь лицензий. Путевки на чемпионат мира завоевали сборные Швейцарии, России, Швеции, Шотландии, Германии, Чехии и Дании.