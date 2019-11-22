Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия Д
Падерборн
Футбол. Зарубежный
22:45
ПСЖ
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Мальорка
Футбол. Премьер-лига
19:30
Тамбов
Локомотив
23
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Динамо Р
41
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Северсталь
52
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Локомотив
25
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
ХК Динамо
31
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Куньлунь
02
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Амур
53
Хоккей. НХЛ
23.11
Питтсбург Пингвинз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Ак Барс
15
Хоккей. НХЛ
23.11
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Торпедо
14
Все события
Фоторепортажи
15Марибор. Поражение России, которое не получается забыть
12Сборная России крупно проиграла бельгийцам
19:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские керлингистки не смогли выйти в финал чемпионата Европы

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Женская сборная России уступила команде Швеции и не смогла выйти в финал чемпионата Европы по керлингу, который проходит в Хельсингборге (Швеция).

Наверх

Полуфинальная встреча завершился поражением россиянок со счетом 3:9.

За сборную России играли Алина Ковалева (скип), Мария Комарова, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина.

 У нее было все - ум, красота и медали, но эта страсть ее сгубила
Туктамышева рассказала, сколько тренер получает с доходов фигуриста
Ключевой матч Евро сборная России проведет на чужом поле
На эмоциях и Рублеве: Россия вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
В матче между «Локомотивом» и «Тамбовом» было забито пять голов
Каррера высказался о возможном переходе Миранчука в «Ювентус»
Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч чемпионата Италии
Отец Черышева рассказал об отказе футболиста выступать в России
Пять матчей РПЛ до зимней паузы, которые нельзя пропустить
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь