Российские керлингистки не смогли выйти в финал чемпионата Европы
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Женская сборная России уступила команде Швеции и не смогла выйти в финал чемпионата Европы по керлингу, который проходит в Хельсингборге (Швеция).
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Женская сборная России уступила команде Швеции и не смогла выйти в финал чемпионата Европы по керлингу, который проходит в Хельсингборге (Швеция).
Полуфинальная встреча завершился поражением россиянок со счетом 3:9.
За сборную России играли Алина Ковалева (скип), Мария Комарова, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина.