Российские керлингистки проиграли швейцаркам в матче за бронзу чемпионата Европы

Источник: РИА "Новости"

Женскую сборную на чемпионате Европы представляли Алина Ковалева (скип), Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина. Россиянки на групповом этапе одержали восемь побед при одном поражении и заняли второе место, а в полуфинале уступили соперницам из Швеции (3:9). Команда Швейцарии вышла в плей-офф с первого места, а в полуфинале уступила сборной Шотландии (2:3). Финал турнира состоится 23 ноября.

Команда Швейцарии в 13-й раз завоевала бронзовые награды европейского первенства. Также в активе керлингисток из Швейцарии шесть золотых и десять серебряных наград чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы является отборочным соревнованием к мировому первенству, которое пройдет в Канаде ( 14—22 марта 2020 года). Европейские сборные разыграли семь лицензий. Путевки на чемпионат мира завоевали сборные Швейцарии, России, Швеции, Шотландии, Германии, Чехии и Дании.