Российские керлингисты завоевали путевку на чемпионат мира

Встреча завершилась со счетом 8:7 в пользу россиян. На групповом этапе сборная России также одержала верх над японцами (8:4). В составе россиян выступали Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов и Антон Калалб.

Сборная России по итогам группового этапа заняла второе место с пятью победами при двух поражениях. Ранее в субботу россияне проиграли сборной Китая (5:10) в матче за первую путевку на мировое первенство. Обладатель второй путевки определялся между проигравшей в этой встрече командой и сборной Японии, занявшей третье место на групповом этапе.

В рамках квалификации к чемпионату мира соперниками сборной России по групповому этапу также являлись команды Англии, Польши, Финляндии, Мексики и Чехии.

Чемпионат мира 2020 года среди мужских команд пройдет с 25 марта по 5 апреля в Шотландии. Помимо российской команды, на чемпионате мира сыграют команды Шотландии (хозяева), Канады, США, Дании, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Китая.