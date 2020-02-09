Команда Москвы победила на международном турнире по керлингу на Красной площади

В соревнованиях принимали участие керлингисты из Австрии, Италии, Швейцарии и Эстонии. Еще четыре команды представляли Россию — два коллектива из Москвы, по одному из Санкт-Петербурга и Дмитрова. Команды были поделены на две группы (по четыре в каждой) и сыграли в один круг, по результатам предварительного этапа две лучшие сборные из каждого квартета вышли в полуфинал.