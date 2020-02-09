Команда Москвы победила на международном турнире по керлингу на Красной площади

В финале московская команда обыграла команду Санкт-Петербурга (скип — Алексей Тимофеев) со счетом 5:3. Третье место заняла команда Эстонии (скип — Эдуард Вельтсман), победившая в матче за бронзу команду из подмосковного Дмитрова со скипом Михаилом Васьковым — 9:2.
В соревнованиях принимали участие керлингисты из Австрии, Италии, Швейцарии и Эстонии. Еще четыре команды представляли Россию — два коллектива из Москвы, по одному из Санкт-Петербурга и Дмитрова. Команды были поделены на две группы (по четыре в каждой) и сыграли в один круг, по результатам предварительного этапа две лучшие сборные из каждого квартета вышли в полуфинал.
Матчи прошли на льду «ГУМ-Катка» на Красной площади.