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17:26 (мск), источник: ТАСС

Команда Москвы победила на международном турнире по керлингу на Красной площади

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Команда Москвы со скипом Александром Кириковым выиграла международный турнир по керлингу WCT Red Square Classic 2020, который проходил на Красной площади.

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Источник: РИА "Новости"

В финале московская команда обыграла команду Санкт-Петербурга (скип — Алексей Тимофеев) со счетом 5:3. Третье место заняла команда Эстонии (скип — Эдуард Вельтсман), победившая в матче за бронзу команду из подмосковного Дмитрова со скипом Михаилом Васьковым — 9:2.

Во время загрузки произошла ошибка.

В соревнованиях принимали участие керлингисты из Австрии, Италии, Швейцарии и Эстонии. Еще четыре команды представляли Россию — два коллектива из Москвы, по одному из Санкт-Петербурга и Дмитрова. Команды были поделены на две группы (по четыре в каждой) и сыграли в один круг, по результатам предварительного этапа две лучшие сборные из каждого квартета вышли в полуфинал.

Матчи прошли на льду «ГУМ-Катка» на Красной площади.

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