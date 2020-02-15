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16:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Команда Ковалевой победила во 2-м матче отбора на ЧМ-2020 по керлингу

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Команда скипа Алины Ковалевой победила команду Анны Сидоровой во втором матче отборочного турнира на чемпионат мира 2020 года.

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Встреча, прошедшая в субботу в Сочи, завершилась со счетом 7:4 в пользу команды Ковалевой. В первом матче ее команда победила — 7:6.

Третья игра серии до четырех побед состоится позднее в субботу.

Женский чемпионат мира пройдет в городе Принс-Джордж в Канаде с 14 по 22 марта.

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