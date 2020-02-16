Команда Ковалевой победила команду Сидоровой в отборе ЧМ по керлингу
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Команда скипа Алины Ковалевой победила команду Анны Сидоровой в четвертом матче отборочного турнира на чемпионат мира 2020 года.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Команда скипа Алины Ковалевой победила команду Анны Сидоровой в четвертом матче отборочного турнира на чемпионат мира 2020 года.
Воскресная игра в Сочи завершилась победой команды Ковалевой со счетом 9:8.
Счет серии до четырех побед стал 3−1 в пользу команды Ковалевой. Пятая игра состоится позднее в воскресенье.
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