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16:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Москалева и Еремин завоевали золото ЧР по керлингу в миксте

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Анастасия Москалева и Александр Еремин стали победителями чемпионата России по керлингу среди смешанных пар, который проходил в Красноярске.

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Источник: Спорт РИА Новости

Москалева и Еремин в финальном матче победили Алину Ковалеву и Алексея Тимофеева со счетом 7:2.

В матче за бронзовые награды Дарья Стексова и Михаил Васьков обыграли Анастасию Халанскую и Петра Дрона — 10:4.

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