Москалева и Еремин завоевали золото ЧР по керлингу в миксте
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Анастасия Москалева и Александр Еремин стали победителями чемпионата России по керлингу среди смешанных пар, который проходил в Красноярске.
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Анастасия Москалева и Александр Еремин стали победителями чемпионата России по керлингу среди смешанных пар, который проходил в Красноярске.
Москалева и Еремин в финальном матче победили Алину Ковалеву и Алексея Тимофеева со счетом 7:2.
В матче за бронзовые награды Дарья Стексова и Михаил Васьков обыграли Анастасию Халанскую и Петра Дрона — 10:4.