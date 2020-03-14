Мужской чемпионат мира по керлингу в Глазго отменен из-за коронавируса

Турнир должен был пройти с 28 марта по 5 апреля в Глазго.

«Следуя рекомендациям шотландского правительства, мы с глубоким сожалением вынуждены отменить чемпионат мира среди мужчин, — отметила президент WCF Кейт Кейтнесс. — Нашим главным приоритетом являются безопасность и благополучие спортсменов, официальных лиц и персонала, но сейчас это не может быть гарантировано. Выражаю искреннюю признательность нашим спортсменам и иным лицам за терпение и понимание в этом вопросе».

Также было отмечено, что, поскольку чемпионат мира является квалификационным для Олимпийских игр, WCF рассмотрит возможность изменения порядка набора квалификационных очков.