Чемпионаты России по керлингу пройдут без зрителей из-за коронавируса

Женский чемпионат мира запланирован на 6—14 апреля , мужской — 14—22 апреля . Соревнования должны пройти в Сочи, там же состоятся первенства России по керлингу среди юниорок и юниоров. Все турниры пройдут при пустых трибунах.

Ранее Всемирная федерация керлинга (WCF) объявила об отмене чемпионатов мира среди мужчин, женщин и смешанных пар.