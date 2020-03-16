Чемпионаты России по керлингу пройдут без зрителей из-за коронавируса
ТАСС, 16 марта. Женский и мужской чемпионаты России по керлингу пройдут при пустых трибунах по причине ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает
ТАСС, 16 марта. Женский и мужской чемпионаты России по керлингу пройдут при пустых трибунах по причине ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает
Женский чемпионат мира запланирован на
Ранее Всемирная федерация керлинга (WCF) объявила об отмене чемпионатов мира среди мужчин, женщин и смешанных пар.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.