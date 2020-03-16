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16:25 (мск), источник: ТАСС

Чемпионаты России по керлингу пройдут без зрителей из-за коронавируса

ТАСС, 16 марта. Женский и мужской чемпионаты России по керлингу пройдут при пустых трибунах по причине ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Федерации керлинга России.

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Женский чемпионат мира запланирован на 6—14 апреля, мужской — 14—22 апреля. Соревнования должны пройти в Сочи, там же состоятся первенства России по керлингу среди юниорок и юниоров. Все турниры пройдут при пустых трибунах.

Ранее Всемирная федерация керлинга (WCF) объявила об отмене чемпионатов мира среди мужчин, женщин и смешанных пар.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.

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