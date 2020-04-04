Свищев выступил за проведение онлайн-турниров в период борьбы с коронавирусом

Источник: РИА "Новости"

По словам Свищева, ФКР уже занимается организацией онлайн-турниров по керлингу, на которые зарегистрировались сотни участников из разных стран.

«Я считаю, что положительный опыт нашей федерации нужно распространять и проводить онлайн-турниры по другим видам спорта, — заявил Свищев. — Этот опыт определенно в позитивном ключе повлияет на настроение как профессиональных спортсменов, так и любителей спорта, да и вообще всех граждан, которые смогут смотреть онлайн-состязания, а не только читать новости о коронавирусе. Таким образом, мы отвлечем людей от негативного информационного фона, а у спортсменов появится возможность удержать на высоте спортивный дух».

«Я подготовлю соответствующий депутатский запрос в Министерство спорта РФ с просьбой поддержать нашу инициативу и содействовать организации онлайн-турниров по разным видам спорта. Мы со своей стороны готовы поделиться уже имеющимся у нас успешным опытом. В таких онлайн-турнирах смогут принимать участие не только профессиональные спортсмены, но и любители спорта и остальные граждане», — добавил Свищев.

Федерация керлинга России с 2 по 8 апреля проводит международный онлайн-турнир по керлингу RCS Online Curling Cup 2020 с участием игроков национальных сборных, а также призовым фондом 30 тыс. рублей. К участию присоединились Алексей Тузов, Дарья Морозова, Дмитрий Миронов, Алексей Тимофеев, Юлия Гузиева, Алина Ковалева, Екатерина Кузьмина, Влада Румянцева, Алексей Стукальский, Александр Еремин и Екатерина Галкина. Всего в соревнованиях принимают участие 128 спортсменов из России, Польши, Латвии, Китая и Белоруссии.