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11:43 (мск), источник: ТАСС

Свищев выступил за проведение онлайн-турниров в период борьбы с коронавирусом

ТАСС, 4 апреля. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев призвал федерации других видов спорта поддержать инициативу ФКР в проведении онлайн-турниров в период борьбы с коронавирусом. Комментарий Свищева приводит пресс-служба ФКР.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:03 MSK, 04.04
Источник: РИА "Новости"

По словам Свищева, ФКР уже занимается организацией онлайн-турниров по керлингу, на которые зарегистрировались сотни участников из разных стран.

«Я считаю, что положительный опыт нашей федерации нужно распространять и проводить онлайн-турниры по другим видам спорта, — заявил Свищев. — Этот опыт определенно в позитивном ключе повлияет на настроение как профессиональных спортсменов, так и любителей спорта, да и вообще всех граждан, которые смогут смотреть онлайн-состязания, а не только читать новости о коронавирусе. Таким образом, мы отвлечем людей от негативного информационного фона, а у спортсменов появится возможность удержать на высоте спортивный дух».

«Я подготовлю соответствующий депутатский запрос в Министерство спорта РФ с просьбой поддержать нашу инициативу и содействовать организации онлайн-турниров по разным видам спорта. Мы со своей стороны готовы поделиться уже имеющимся у нас успешным опытом. В таких онлайн-турнирах смогут принимать участие не только профессиональные спортсмены, но и любители спорта и остальные граждане», — добавил Свищев.

Федерация керлинга России с 2 по 8 апреля проводит международный онлайн-турнир по керлингу RCS Online Curling Cup 2020 с участием игроков национальных сборных, а также призовым фондом 30 тыс. рублей. К участию присоединились Алексей Тузов, Дарья Морозова, Дмитрий Миронов, Алексей Тимофеев, Юлия Гузиева, Алина Ковалева, Екатерина Кузьмина, Влада Румянцева, Алексей Стукальский, Александр Еремин и Екатерина Галкина. Всего в соревнованиях принимают участие 128 спортсменов из России, Польши, Латвии, Китая и Белоруссии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 1 млн человек, зафиксировано более 50 тыс. смертельных исходов. В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел, умерли 34 человека.

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