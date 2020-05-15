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19:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Двукратная чемпионка мира по керлингу Брызгалова завершила карьеру

Двукратная чемпионка мира по керлингу Анастасия Брызгалова опубликовала новый пост в Instagram. 27-летняя россиянка объявила о завершении карьеры.

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Источник: Reuters

«За прошедший год я получала очень много вопросов и практически не давала на них ответов. Наверное, было тяжело или я не до конца верила в происходящее. Но на сегодняшний день это самое правильное и 100 раз взвешенное решение! Закончила ли я свою профессиональную карьеру спортсмена? Да. Навсегда ли? Этот вопрос остается открытым. Я пришла в профессиональный спорт в 16 лет, не имея за плечами ничего. Спортсмены поймут, насколько это поздно и насколько малы были мои шансы. Но! Наверное, мне повезло, иначе я не знаю, как объяснить все то, что произошло со мной за 10 лет. Я получила даже больше, чем могла мечтать. Не скажу, что этот путь был легким, мне пришлось побиться за “место под солнцем”, совершить большое количество ошибок и промахов, но это все мой опыт и будь у меня ещё один шанс, я бы все равно рискнула. Спорт — это огромная часть не только моей жизни, но и меня в целом. Спасибо всем, кто был рядом на протяжении этих лет. Без вас это было бы невозможно! Ну, а сегодня мне хочется двигаться дальше… Об этом будет следующий пост», — написала в Instagram Брызгалова.

Россиянка принимала участие в Олимпийских играх 2018 года, на которой завоевала бронзу в смешанных командах, но результат был аннулирован из-за запрещенного вещества в допинг-пробе у партнера Александра Крушельницкого.

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