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15:40 (мск), источник: ТАСС

Всемирная федерация керлинга получила данные от WADA по делу московской лаборатории

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Всемирная федерация керлинга (WCF) получила пакет данных от Всемирного антидопингового агентства (WADA) по итогам проверки базы данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WCF.

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WADA 30 апреля сообщило о завершении проверки данных 298 российских спортсменов из базы данных московской лаборатории (LIMS) и их допинг-проб за период с 2012 по 2015 год. Результаты расследования переданы 27 международным федерациям и одному организатору соревнований. В том числе информация по 145 атлетам, с чьими данными, как утверждает WADA, проводились манипуляции.

«Всемирная федерация керлинга получила пакет данных от WADA и в настоящее время рассматривает его», — сказал собеседник агентства.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит Спортивный арбитражный суд (CAS).

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