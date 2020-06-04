Федерация керлинга России не получала информацию о нарушениях антидопинговых правил

Источник: РИА "Новости"

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 30 апреля сообщило о завершении проверки данных 298 российских спортсменов из базы московской лаборатории (LIMS) и их допинг-проб за период с 2012 по 2015 год. Результаты расследования переданы 27 международным федерациям и одному организатору соревнований, в том числе информация по 145 атлетам, с чьими данными, как утверждает WADA, проводились манипуляции.

В четверг пресс-служба Всемирной федерации керлинга (WCF) сообщила ТАСС, что получила пакет данных от WADA.

«У нас нарушений не было. Мы ничего [от WCF] не получали», — сказал Свищев.