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15:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат Европы-2020 по керлингу отменен из-за пандемии коронавируса

Международная федерация керлинга (WCF) приняла решение отменить проведение чемпионата Европы-2020 из-за пандемии COVID-19, сообщается на сайте WCF.

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Источник: Спорт РИА Новости

Турнир должен был пройти 21—28 ноября в норвежском Лиллехаммере.

Помимо чемпионата Европы, WCF отменила отборочные соревнования на чемпионат мира-2021.

«Мы очень разочарованы тем, что нам не оставалось иного выбора, кроме как отменить квалификационные соревнования к чемпионату мира из-за трудностей, связанных с международными поездками во время глобальной пандемии, — сказала глава WCF Кейт Кейтнесс. — Мы много работали, пытаясь провести эти соревнования, однако здоровье и безопасность наших спортсменов, персонала, волонтеров и зрителей всегда будут оставаться нашей главной заботой».

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