Чемпионат Европы-2020 по керлингу отменен из-за пандемии коронавируса
Международная федерация керлинга (WCF) приняла решение отменить проведение чемпионата Европы-2020
Международная федерация керлинга (WCF) приняла решение отменить проведение чемпионата Европы-2020
Турнир должен был пройти
Помимо чемпионата Европы, WCF отменила отборочные соревнования на чемпионат мира-2021.
«Мы очень разочарованы тем, что нам не оставалось иного выбора, кроме как отменить квалификационные соревнования к чемпионату мира