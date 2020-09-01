Чемпионат Европы-2020 по керлингу отменен из-за пандемии коронавируса

«Мы очень разочарованы тем, что нам не оставалось иного выбора, кроме как отменить квалификационные соревнования к чемпионату мира из-за трудностей, связанных с международными поездками во время глобальной пандемии, — сказала глава WCF Кейт Кейтнесс. — Мы много работали, пытаясь провести эти соревнования, однако здоровье и безопасность наших спортсменов, персонала, волонтеров и зрителей всегда будут оставаться нашей главной заботой».