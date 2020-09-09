Глава ФКР Свищев: Арена в Санкт-Петербурге станет домом для керлинга
С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 сен — РИА Новости, Сергей Яременко. Открывшийся в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 сен — РИА Новости, Сергей Яременко. Открывшийся в
Ранее Свищев сообщал РИА Новости, что арена в Петербурге станет базой для сборных России по керлингу.
Открытие стадиона должно было состояться в рамках конгресса Всемирной федерации керлинга (WCF), однако
«Открытие такой арены — это настоящий праздник. Именно на земле
«В этом году 48 спортсменов из Петербурга попали в национальную сборную России по керлингу — это говорит о многом. Важно, что в следующем году в Петербурге пройдет конгресс WCF — это тоже наша с вами большая заслуга», — добавил Свищев.