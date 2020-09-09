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16:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава ФКР Свищев: Арена в Санкт-Петербурге станет домом для керлинга

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 сен — РИА Новости, Сергей Яременко. Открывшийся в Санкт-Петербурге в среду центр керлинга станет настоящим домом для этого вида спорта, заявил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Свищев сообщал РИА Новости, что арена в Петербурге станет базой для сборных России по керлингу.

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Открытие стадиона должно было состояться в рамках конгресса Всемирной федерации керлинга (WCF), однако из-за пандемии коронавируса он был перенесен на сентябрь 2021 года.

«Открытие такой арены — это настоящий праздник. Именно на земле Санкт-Петербурга 30 лет назад впервые в стране появился этот диковинный для России вид спорта. Здесь родилась Федерация керлинга России. Теперь в Петербург пришел настоящий центр керлинга, который станет домом для этого вида спорта», — сказал Свищев на открытии арены.

«В этом году 48 спортсменов из Петербурга попали в национальную сборную России по керлингу — это говорит о многом. Важно, что в следующем году в Петербурге пройдет конгресс WCF — это тоже наша с вами большая заслуга», — добавил Свищев.

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