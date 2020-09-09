Глава ФКР Свищев: Арена в Санкт-Петербурге станет домом для керлинга

Источник: РИА "Новости"

Ранее Свищев сообщал РИА Новости, что арена в Петербурге станет базой для сборных России по керлингу.

Открытие стадиона должно было состояться в рамках конгресса Всемирной федерации керлинга (WCF), однако из-за пандемии коронавируса он был перенесен на сентябрь 2021 года.

«Открытие такой арены — это настоящий праздник. Именно на земле Санкт-Петербурга 30 лет назад впервые в стране появился этот диковинный для России вид спорта. Здесь родилась Федерация керлинга России. Теперь в Петербург пришел настоящий центр керлинга, который станет домом для этого вида спорта», — сказал Свищев на открытии арены.