Команда из Петербурга во главе со скипом Тимофеевым стала чемпионом России по керлингу
СОЧИ, 9 декабря. /ТАСС/. Команда из
СОЧИ, 9 декабря. /ТАСС/. Команда из
В финальном матче группы А команда Петербурга победила сборную Краснодарского края во главе со скипом Сергеем Глуховым.
Третье место заняла команда Новосибирской области со скипом Артемом Шмаковым.
Победу в группе Б одержала команда Челябинской области, второе место заняла сборная Петербурга, третье — команда «Воробьевы горы» из Москвы.
В соревнованиях приняли участие 20 команд из Москвы, Петербурга, Московской области, Иркутской области, Новосибирской области, Челябинской области, Калининградской области, Красноярского края и Краснодарского края.