Женский чемпионат мира по керлингу отменен из-за коронавируса

Это решение было принято в соответствии с решением Швейцарского местного управления здравоохранения, несмотря на усилия WCF, организаторов и Ассоциации керлинга Швейцарии разработать набор комплексных протоколов безопасности для проведения безопасного мероприятия. В настоящее время проводятся консультации с заинтересованными сторонами и партнерами для определения следующих шагов по завершении олимпийской квалификации. Различные варианты включают в себя перенос чемпионата мира или замену его альтернативным олимпийским квалификационным мероприятием. Кроме того, будут обсуждаться возможности проведения в Шаффхаузене будущего чемпионата мира.

«Наши сотрудники и местные организаторы неустанно работали над обеспечением безопасности всех наших спортсменов, официальных лиц, персонала и волонтеров, — сказала президент WCF Кейт Кейтнесс. — Мы крайне разочарованы тем, что спортсмены, которые так упорно трудились, чтобы побороться за титул чемпиона мира, не будут иметь такой возможности второй год подряд из-за отмены соревнований».

«Мы оценим все доступные нам варианты, чтобы завершить процесс женской квалификации сборных на зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года, и сделаем все возможное, чтобы она прошла на льду в виде соревнований», — добавила Кейтнесс.

Чемпионаты мира по керлингу среди мужчин и среди смешанных пар 2021 года состоятся, как и планировалось. Информация о протоколах безопасности для каждого мероприятия будет опубликованы в ближайшие недели.