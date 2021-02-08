Женский чемпионат мира по керлингу отменен из-за коронавируса
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Чемпионат мира по керлингу среди женщин, который должен был пройти в швейцарском Шаффхаузене с 19 по 28 марта, отменен
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Чемпионат мира по керлингу среди женщин, который должен был пройти в швейцарском Шаффхаузене с 19 по 28 марта, отменен
Это решение было принято в соответствии с решением Швейцарского местного управления здравоохранения, несмотря на усилия WCF, организаторов и Ассоциации керлинга Швейцарии разработать набор комплексных протоколов безопасности для проведения безопасного мероприятия. В настоящее время проводятся консультации с заинтересованными сторонами и партнерами для определения следующих шагов по завершении олимпийской квалификации. Различные варианты включают в себя перенос чемпионата мира или замену его альтернативным олимпийским квалификационным мероприятием. Кроме того, будут обсуждаться возможности проведения в Шаффхаузене будущего чемпионата мира.
«Наши сотрудники и местные организаторы неустанно работали над обеспечением безопасности всех наших спортсменов, официальных лиц, персонала и волонтеров, — сказала президент WCF Кейт Кейтнесс. — Мы крайне разочарованы тем, что спортсмены, которые так упорно трудились, чтобы побороться за титул чемпиона мира, не будут иметь такой возможности второй год подряд
«Мы оценим все доступные нам варианты, чтобы завершить процесс женской квалификации сборных на зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года, и сделаем все возможное, чтобы она прошла на льду в виде соревнований», — добавила Кейтнесс.
Чемпионаты мира по керлингу среди мужчин и среди смешанных пар 2021 года состоятся, как и планировалось. Информация о протоколах безопасности для каждого мероприятия будет опубликованы в ближайшие недели.
Чемпионат мира по керлингу среди женщин 2020 года должен был пройти в Канаде с 14 по 22 марта, но также был отменен