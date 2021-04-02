Российские керлингисты с победы стартовали на чемпионате мира

В рамках предварительного этапа 14 команд чемпионата мира проводят круговой турнир, по результатам которого две лучшие сборные выйдут в полуфинал, еще четыре команды сыграют стыковые матчи за выход в эту стадию турнира. Турнир завершится 11 апреля. Чемпионат мира 2020 года был отменен из-за пандемии, действующим чемпионом является сборная Швеции, лучший результат сборной России — девятое место на предыдущем первенстве.