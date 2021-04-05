Российские керлингисты победили команду Германии в матче чемпионата мира

Россияне одержали четвертую победу на турнире. В первом матче турнира сборная России со счетом 8:5 обыграла команду Нидерландов, во втором — команду Южной Кореи (9:3), в третьем — команду Китая (10:6), в четвертом матче россияне уступили шведам (7:8).

В рамках предварительного этапа чемпионата мира 14 команд проводят круговой турнир, по результатам которого две лучшие сборные выйдут в полуфинал, еще четыре команды сыграют стыковые матчи за выход в эту стадию турнира. Турнир завершится 11 апреля. Чемпионат мира 2020 года был отменен из-за пандемии, действующим чемпионом является сборная Швеции, лучший результат сборной России — девятое место на предыдущем первенстве.