Российские керлингисты одержали пятую победу на чемпионате мира

Встреча завершилась победой россиян со счетом 10:5. В составе российской команды участие в матче приняли Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов (вице-скип) и Антон Калалб.

Россияне одержали пятую победу в шести играх и в следующем матче встретятся с командой Швейцарии.

Российские керлингисты в связи с решением Спортивного арбитражного суда выступают в Канаде под названием RCF (The Russian Curling Federation Team) и флагом Федерации керлинга России без текста или с использованием аббревиатуры RCF, а не страны. Форма спортсменов лишена российского триколора и герба.