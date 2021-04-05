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21:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские керлингисты одержали пятую победу на чемпионате мира

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Мужская сборная России по керлингу обыграла команду Японии в матче чемпионата мира, который проходит в канадском Калгари.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча завершилась победой россиян со счетом 10:5. В составе российской команды участие в матче приняли Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов (вице-скип) и Антон Калалб.

Россияне одержали пятую победу в шести играх и в следующем матче встретятся с командой Швейцарии.

Российские керлингисты в связи с решением Спортивного арбитражного суда выступают в Канаде под названием RCF (The Russian Curling Federation Team) и флагом Федерации керлинга России без текста или с использованием аббревиатуры RCF, а не страны. Форма спортсменов лишена российского триколора и герба.

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