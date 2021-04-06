Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
СКА
ЦСКА
13
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Ливерпуль
Хоккей. НХЛ
7.04
Филадельфия Флайерз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
7.04
Нью-Йорк Айлендерс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
7.04
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
7.04
Коламбус Блю Джэкетс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
7.04
Нью-Джерси Дэвилз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
7.04
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
7.04
Детройт Ред Уингз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
7.04
Чикаго Блэкхокс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
7.04
Сан-Хосе Шаркс
Анахайм Дакс
Все события
Фоторепортажи
48Охранник Гена из «Универа» на трибуне, разбитое лицо Голдобина, жесткие стычки. Фото матча «Авангард» — «Магнитка»
30Дубли Ларссона и Соболева, летающие вратари, Промес в снегу
21:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские керлингисты победили американцев на чемпионате мира

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мужская сборная России по керлингу обыграла команду США в матче кругового этапа чемпионата мира, который проходит в канадском Калгари.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча завершилась со счетом 11:8. В составе российской команды участие в матче приняли Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов (вице-скип) и Антон Калалб.

Россияне одержали шестую победу при двух поражениях. В следующем матче сборная России позже во вторник сыграет с итальянцами.

Российские керлингисты в связи с решением Спортивного арбитражного суда выступают в Канаде под названием RCF (The Russian Curling Federation Team) и флагом Федерации керлинга России без текста или с использованием аббревиатуры RCF, а не страны. Форма спортсменов лишена российского триколора и герба.

 В Сети появились новые откровенные фото Туктамышевой
От школьного изгоя до секс-символа: что пережила главная красавица ММА
Возрастное ограничение 18+
Гончаренко - в «Краснодаре». Он подходит под философию Галицкого
СМИ: Капитан «Авангарда» находится в тяжелом состоянии
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» победят: Топ-5 ставок дня
Российская фигуристка рассказала о нервных срывах у Трусовой
«Это позор». Тащат ли судьи «Барселону» к победе в чемпионате
«Промеса наказали ни за что». Разбор судейства 24-го тура РПЛ
«Заткнитесь». Тренер сборной Норвегии ответил Васильеву
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь