Российские керлингисты победили американцев на чемпионате мира

Встреча завершилась со счетом 11:8. В составе российской команды участие в матче приняли Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов (вице-скип) и Антон Калалб.

Россияне одержали шестую победу при двух поражениях. В следующем матче сборная России позже во вторник сыграет с итальянцами.

Российские керлингисты в связи с решением Спортивного арбитражного суда выступают в Канаде под названием RCF (The Russian Curling Federation Team) и флагом Федерации керлинга России без текста или с использованием аббревиатуры RCF, а не страны. Форма спортсменов лишена российского триколора и герба.