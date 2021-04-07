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10:50 (мск), источник: ТАСС

Российские керлингисты обыграли команду Италии в матче чемпионата мира

ТАСС, 7 апреля. Мужская сборная России по керлингу со счетом 8:7 обыграла команду Италии в девятом матче предварительного раунда чемпионата мира. Соревнования проходят в канадском Калгари.

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Источник: РИА "Новости"

В составе российской команды выступают Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Россияне одержали седьмую победу на турнире. В первом матче сборная России со счетом 8:5 обыграла команду Нидерландов, во втором — команду Южной Кореи (9:3), в третьем — команду Китая (10:6), затем уступила шведам (7:8), обыграла немцев (6:4) и японцев (10:5), проиграла швейцарцам (2:8) и победила сборную США (11:8).

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В рамках предварительного этапа чемпионата мира 14 команд проводят круговой турнир, по результатам которого две лучшие сборные выйдут в полуфинал, еще четыре команды сыграют стыковые матчи за выход в эту стадию турнира. Турнир завершится 11 апреля. Чемпионат мира 2020 года был отменен из-за пандемии, действующим чемпионом является сборная Швеции, лучший результат сборной России — девятое место на предыдущем первенстве.

Российская сборная выступает на турнире как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), в случае победы россиян не будет исполняться гимн России.

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