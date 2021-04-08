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21:09 (мск), источник: ТАСС

Российские керлингисты победили в матче чемпионата мира и квалифицировались на Олимпиаду

ТАСС, 8 апреля. Мужская сборная России по керлингу со счетом 8:6 обыграла команду Норвегии в 11-м матче предварительного раунда чемпионата мира. Соревнования проходят в канадском Калгари.

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Источник: РИА "Новости"

В составе российской команды выступают Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Россияне одержали девятую победу на турнире и гарантировали себе путевку на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине.

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В рамках предварительного этапа чемпионата мира 14 команд проводят круговой турнир, по результатам которого две лучшие сборные выйдут в полуфинал, еще четыре команды сыграют стыковые матчи за выход в эту стадию турнира. Турнир завершится 11 апреля. Чемпионат мира 2020 года был отменен из-за пандемии, действующим чемпионом является сборная Швеции, лучший результат сборной России — девятое место на предыдущем первенстве.

Российская сборная выступает на турнире как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), в случае победы россиян не будет исполняться гимн России.
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