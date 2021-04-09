Российские керлингисты победили шотландцев в матче чемпионата мира

Встреча завершилась победой россиян со счетом 9:2. Отечественную борную в этом матче представляли Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов и Антон Калалб.

Россияне выиграли 10 из 12 матчей чемпионата мира. Ранее сборная обеспечила себе место в плей-офф и гарантировала право выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В заключительном матче группового этапа россияне сыграют в пятницу с командой Дании.