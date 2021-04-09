Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Авангард
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс
Даллас Старз
15
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз
Нэшвилл Предаторз
17
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
Б
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Бостон Брюинз
24
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
30
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Тампа-Бэй Лайтнинг
46
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз
Нью-Джерси Дэвилз
36
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз
Эдмонтон Ойлерз
13
Футбол. Зарубежный
21:30
Арминия
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Фулхэм
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
22:00
Уэска
Эльче
Футбол. Еврокубки
8.04
Гранада
Манчестер Юнайтед
02
Футбол. Еврокубки
8.04
Арсенал
Славия Пр
11
Футбол. Еврокубки
8.04
Аякс
Рома
12
Футбол. Еврокубки
8.04
Динамо З
Вильярреал
01
Все события
Фоторепортажи
10Россия победила Словению, Дзюба оформил дубль
Сборная России проиграла Словакии
09:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские керлингисты победили шотландцев в матче чемпионата мира

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Мужская сборная России по керлингу нанесла поражение команде Шотландии в матче группового этапа чемпионата мира, проходящего в Калгари.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча завершилась победой россиян со счетом 9:2. Отечественную борную в этом матче представляли Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов и Антон Калалб.

Россияне выиграли 10 из 12 матчей чемпионата мира. Ранее сборная обеспечила себе место в плей-офф и гарантировала право выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В заключительном матче группового этапа россияне сыграют в пятницу с командой Дании.

Из-за решения Спортивного арбитражного суда сборная по керлингу выступает в Канаде под названием RCF (The Russian Curling Federation Team) и флагом Федерации керлинга России, на их форме нет российской символики.

 Зачем фигуристки натягивают колготки на коньки? Пять неочевидных причин
От школьного изгоя до секс-символа: что пережила главная красавица ММА
Возрастное ограничение 18+
«Аяксу» не помог пенальти от Карасева, болбой атаковал игрока
Сборная России по биатлону останется без главного тренера
«Дичь, докатились»: Карпин — об угрозах «Спартака» сняться с РПЛ
Юлия Ефимова допустила возможность получения гражданства США
Мусаев раскрыл подробности разговора с Галицким об отставке
Большунов отреагировал на слова Резцовой о «звездной болезни»
СМИ сообщили о приостановке переговоров Неймара с «ПСЖ»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь