Российские керлингисты победили шотландцев в матче чемпионата мира
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Мужская сборная России по керлингу нанесла поражение команде Шотландии в матче группового этапа чемпионата мира, проходящего в Калгари.
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Мужская сборная России по керлингу нанесла поражение команде Шотландии в матче группового этапа чемпионата мира, проходящего в Калгари.
Встреча завершилась победой россиян со счетом 9:2. Отечественную борную в этом матче представляли Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов и Антон Калалб.
В заключительном матче группового этапа россияне сыграют в пятницу с командой Дании.