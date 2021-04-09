Русские парни обыграли канадцев на их земле и вышли в полуфинал ЧМ
Просто вау!
Просто вау!
В России керлинг — далеко не самый популярный вид спорта. Даже когда женская сборная с Анной Сидоровой во главе побеждала на ЧЕ и брала медали ЧМ, за керлингом следили единицы. Ну, а мужская команда и вовсе долгое время была отстающей, впервые попав на ЧМ только в 2013 году.
До этого года лучшим международным результатом наших керлингистов было 5-е место на ЧЕ-2012. Но прямо в эти дни россияне переписывают историю: на ЧМ в Калгари сборная России уже обеспечила себе полуфинал. А ведь до старта турнира в нашу команду (на ЧМ выступаем под аббревиатурой RCF) практически никто не верил.
Состав нашей команды был собран из финалистов декабрьского чемпионата России. Тогда победу одержала сборная
Вторым финалистом была команда Краснодарского края, причем как руководил ею, так и выступал за нее главный коуч нашей национальной сборной Павел Козырев. 7 лет назад Козырев был запасным на сочинской Олимпиаде, так что сомневаться в его мотивации точно не стоит.
В итоге в Калгари нашу сборную представляют два петербуржца (Дмитрий Миронов и Евгений Климов), два представителя Краснодарского края (Сергей Глухов (капитан) и Даниил Горячев) и полноценный участник сочинской Олимпиады Антон Калалб. Из всей этой пятерки только у Горячева есть опыт крупных международных побед: в 2016 году Даниил в составе смешанной сборной России стал чемпионом мира, также в его активе есть бронза ЧМ-2018 (смешанные команды) и серебро ЧМ-2018 (смешанные пары).
За тур до окончания группового этапа ЧМ-2021 наши парни идут на 2-м месте, имея в активе 10 побед и 2 поражения. Среди тех, кто отнял у россиян очки — лидеры группы шведы и родоночальники керлинга швейцарцы. Зато одной из побед нашей команды стала виктория над канадцами, причем первая в истории.
«Это действительно захватывающе, это первая победа сборной России над сборной Канады на официальном старте, и это удивительно. Это одна из самых важных побед для нас, потому что мы верим в нашу команду гораздо больше», — сказал после исторического матча Сергей Глухов.
Впереди у России ничего не значащий матч с датчанами, хотя в случае победы наши парни могут выйти на 1-е место в группе (но для этого надо, чтобы в паралелльной игре шведы уступили немотивированным японцам). Полуфиналы же пройдут 11 апреля.