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8Россия с трудом обыграла Мальту на старте отбора ЧМ-2022
Триумф российских фигуристок на ЧМ
21:55 (мск), источник: Sport24

Русские парни обыграли канадцев на их земле и вышли в полуфинал ЧМ

Просто вау!

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В России керлинг — далеко не самый популярный вид спорта. Даже когда женская сборная с Анной Сидоровой во главе побеждала на ЧЕ и брала медали ЧМ, за керлингом следили единицы. Ну, а мужская команда и вовсе долгое время была отстающей, впервые попав на ЧМ только в 2013 году.

До этого года лучшим международным результатом наших керлингистов было 5-е место на ЧЕ-2012. Но прямо в эти дни россияне переписывают историю: на ЧМ в Калгари сборная России уже обеспечила себе полуфинал. А ведь до старта турнира в нашу команду (на ЧМ выступаем под аббревиатурой RCF) практически никто не верил.

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Состав нашей команды был собран из финалистов декабрьского чемпионата России. Тогда победу одержала сборная Санкт-Петербурга, а тренировала команду Анастасия Брызгалова — та самая керлингистка, которой пришлось сдать свою бронзовую медаль ОИ-2018 из-за положительной допинг-пробы ее мужа Александра Крушельницкого.

Вторым финалистом была команда Краснодарского края, причем как руководил ею, так и выступал за нее главный коуч нашей национальной сборной Павел Козырев. 7 лет назад Козырев был запасным на сочинской Олимпиаде, так что сомневаться в его мотивации точно не стоит.

В итоге в Калгари нашу сборную представляют два петербуржца (Дмитрий Миронов и Евгений Климов), два представителя Краснодарского края (Сергей Глухов (капитан) и Даниил Горячев) и полноценный участник сочинской Олимпиады Антон Калалб. Из всей этой пятерки только у Горячева есть опыт крупных международных побед: в 2016 году Даниил в составе смешанной сборной России стал чемпионом мира, также в его активе есть бронза ЧМ-2018 (смешанные команды) и серебро ЧМ-2018 (смешанные пары).

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За тур до окончания группового этапа ЧМ-2021 наши парни идут на 2-м месте, имея в активе 10 побед и 2 поражения. Среди тех, кто отнял у россиян очки — лидеры группы шведы и родоночальники керлинга швейцарцы. Зато одной из побед нашей команды стала виктория над канадцами, причем первая в истории.

«Это действительно захватывающе, это первая победа сборной России над сборной Канады на официальном старте, и это удивительно. Это одна из самых важных побед для нас, потому что мы верим в нашу команду гораздо больше», — сказал после исторического матча Сергей Глухов.

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Впереди у России ничего не значащий матч с датчанами, хотя в случае победы наши парни могут выйти на 1-е место в группе (но для этого надо, чтобы в паралелльной игре шведы уступили немотивированным японцам). Полуфиналы же пройдут 11 апреля.

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