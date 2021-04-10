Российские керлингисты стали вторыми по итогам предварительного раунда чемпионата мира

В составе российской команды выступают Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев. Ранее российская команда квалифицировалась на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8d410e2e0fdfe63959e1" data-vnd="8d410e2e0fdfe63959e1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8d410e2e0fdfe63959e1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Россияне одержали 11 побед в 13 матчах. Первое место заняла сборная Швеции, обошедшая российских керлингистов по дополнительным показателям. По итогам предварительного раунда обе команды напрямую вышли в полуфинал чемпионата мира, матчи которого состоятся в ночь на 11 апреля по московскому времени.

Команды, занявшие с третьего по шестое места, сыграют стыковые матчи за выход в эту стадию турнира. Третью позицию заняла сборная США, она сыграет со ставшей шестой командой Швейцарии. Канадцы (четвертое место) встретятся с шотландцами (5). Стыковые матчи пройдут позднее в субботу.

Турнир завершится 11 апреля. Чемпионат мира 2020 года был отменен из-за пандемии, действующим чемпионом является сборная Швеции, лучший результат сборной России — девятое место на предыдущем первенстве.