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11:51 (мск), источник: ТАСС

Матчи плей-офф мужского чемпионата мира по керлингу отложены из-за коронавируса

ТАСС, 10 апреля. Матчи раунда плей-офф чемпионата мира по керлингу среди мужских сборных отложены на неопределенный срок из-за выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной федерации керлинга (Wolrd Curling).

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По информации портала Sportsnet, выявлено два случая заражения в командах, которые не прошли в раунд плей-офф.

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«Все команды плей-офф пройдут тестирование в субботу утром. Пока результаты не станут ясными и не будет известно, что игроки в безопасности, дальнейшие игры проводиться не будут», — говорится в сообщении пресс-службы World Curling.

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В плей-офф чемпионата мира участвуют команды Швеции, России, США, Швейцарии, Канады и Шотландии. Россияне и шведы напрямую вышли в полуфинал, шотландцы в стыковом матче за право сыграть на этой стадии турнира обыграли канадцев. В другой стыковой игре встретятся сборные Швейцарии и США, матч должен был начаться 10 апреля в 18:00 мск.

Полуфинальные встречи планировалось провести в ночь на 11 апреля по московскому времени. Финал турнира — вечером того же дня.

Чемпионат мира 2020 года был отменен из-за пандемии, действующим чемпионом является сборная Швеции, лучший результат сборной России — девятое место на предыдущем первенстве. Россияне выступают на турнире как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), в случае победы россиян не будет исполняться гимн России.

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