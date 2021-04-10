Матчи плей-офф мужского чемпионата мира по керлингу отложены из-за коронавируса

По информации портала Sportsnet, выявлено два случая заражения в командах, которые не прошли в раунд плей-офф.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8d410e2e0fdfe63959e1" data-vnd="8d410e2e0fdfe63959e1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8d410e2e0fdfe63959e1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Все команды плей-офф пройдут тестирование в субботу утром. Пока результаты не станут ясными и не будет известно, что игроки в безопасности, дальнейшие игры проводиться не будут», — говорится в сообщении пресс-службы World Curling.

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В плей-офф чемпионата мира участвуют команды Швеции, России, США, Швейцарии, Канады и Шотландии. Россияне и шведы напрямую вышли в полуфинал, шотландцы в стыковом матче за право сыграть на этой стадии турнира обыграли канадцев. В другой стыковой игре встретятся сборные Швейцарии и США, матч должен был начаться 10 апреля в 18:00 мск.

Полуфинальные встречи планировалось провести в ночь на 11 апреля по московскому времени. Финал турнира — вечером того же дня.