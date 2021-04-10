Наши керлингисты уже герои. В чем причина их успеха?
В полуфинале чемпионата мира мужскую сборную России ждет матч против швейцарцев или американцев.
В полуфинале чемпионата мира мужскую сборную России ждет матч против швейцарцев или американцев.
Мужской чемпионат мира по керлингу в канадском Калгари временно приостановлен
В полуфинале россияне, выступающие в Калгари под нейтральным флагом, ждут победителя пары Швейцария — США. Олимпийских чемпионов, американцев, команда Глухова в круговом турнире обыграла со счетом 11:8. А вот швейцарцам наши уступили без вариантов — 2:8. Это было одно из двух поражений сборной RCF на начальной стадии чемпионата. Вторым обидчиком российской дружины на первом этапе в
Что касается нашей команды, то о сенсационности ее результатов уже написано очень много. Два года назад (ЧМ-2020 был отменен
И тут начались чудеса. В 13 матчах кругового турнира чемпионата мира российская команда одержала 11 побед, что позволило нашему коллективу квалифицироваться на Олимпиаду (до сих пор мужчины из России пробивались туда только благодаря хозяйской квоте в 2014 году). «Это потрясающее чувство, — прокомментировал успех в групповом турнире Глухов. — Я считаю, что это один из лучших дней в моей карьере. Это была действительно тяжелая неделя, но наша игра становилась все лучше и лучше матч за матчем».
Кто же такие Сергей Глухов и его напарники, совершившие такой грандиозный прорыв? 28-летний уроженец Челябинска Глухов на самом деле достаточно опытный керлингист, хотя и не хватавший раньше звезд с неба. На удивление, Сергей в последний раз выигрывал чемпионат России в 2017 году — в последние два года он с командой из Краснодарского края был только вторым, уступая соперникам из Питера. Ради ЧМ-2021 в Калгари была составлена сборная, в которую вошли два петербуржца (Дмитрий Миронов и Евгений Климов), два представителя Краснодарского края (Сергей Глухов и Даниил Горячев) и участник Олимпиады в Сочи Антон Калалб.
Глухов в Сочи-2014 был в резерве, но так и не сыграл. Но за год до домашней Олимпиады он отличился на юниорском чемпионате мира, завоевав серебро в составе команды Евгения Архипова. О начале своего пути в керлинг Сергей рассказывал так: «В детстве семь лет занимался теннисом, но из Челябинска сложно выйти на высокий уровень. В 2008 году мой отец познакомился с Ефимом Жиделевым, который и начал развивать керлинг в Челябинской области. Так я вместе с отцом пришел на тренировку, чтобы увидеть все своими глазами. И потихоньку затянуло. Позвал с собой друга, Диму Миронова, который тоже сейчас в сборной России. Вместе с ним большой путь проделали. Спустя два с половиной года отправился на свои первые крупные международные соревнования — первенство Европы в Праге в 2010 году».
Во взрослой сборной России Глухов дебютировал в 2014 году, уже после сочинской Олимпиады. Ну, а главным его международным успехом до сих пор считается победа на международном турнире по керлингу WCT Red Square Classic 2019, который проходил в Москве. Сергею тогда помогали Артур Али, Дмитрий Миронов и Антон Калалб. 33-летний Калалб — самый опытный из состава сборной России на ЧМ-2021. Он играл за нашу команду еще на первом для россиян чемпионате мира в 2013-м. Очень опытным игроком также является Даниил Горячев. В 2016-м он в составе команды Александра Крушельницкого стал чемпионом мира среди смешанных команд. В общем, большинство наших керлингистов долго шли к нынешнему успеху. Тем ценнее их нынешний результат.
Олег Шамонаев