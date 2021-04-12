Российские керлингисты уступили швейцарцам в матче за бронзу ЧМ
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Мужская сборная России по керлингу уступила команде Швейцарии в матче за бронзу чемпионата мира в канадском Калгари.
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Мужская сборная России по керлингу уступила команде Швейцарии в матче за бронзу чемпионата мира в канадском Калгари.
Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу швейцарцев. В составе сборной России в матчах турнира участие принимали Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов (вице-скип), Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.
Всемирная федерация керлинга (WCF) в субботу сообщила, что матчи
Российская команда в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) выступает в Канаде под названием RCF (The Russian Curling Federation Team) и флагом Федерации керлинга России. Форма спортсменов лишена российского триколора и герба.
Золотые медали чемпионата мира завоевали керлингисты Швеции, победившие в финале сборную Шотландии со счетом 10:5.