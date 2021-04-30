Российские керлингистки стартовали на ЧМ с победы над сборной Германии

Игра завершилась победой российской сборной со счетом 8:4. Российская команда выступает на турнире следующим составом: Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Следующий матч на турнире россиянки проведут 1 мая против сборной Южной Кореи.

В рамках турнира российские кёрлингистки поборются за путёвку на Олимпийские зимние игры 2022 года в Пекине.