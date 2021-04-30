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20:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские керлингистки стартовали на ЧМ с победы над сборной Германии

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Женская сборная России по керлингу нанесли поражение команде Германии в своем стартовом матче на чемпионате мира в Калгари (Канада).

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Источник: Спорт РИА Новости

Игра завершилась победой российской сборной со счетом 8:4. Российская команда выступает на турнире следующим составом: Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Следующий матч на турнире россиянки проведут 1 мая против сборной Южной Кореи.

В рамках турнира российские кёрлингистки поборются за путёвку на Олимпийские зимние игры 2022 года в Пекине.

Российская команда из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) выступает на турнире в статусе «команда RCF» (Федерация керлинга России) без национального флага и гимна.

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