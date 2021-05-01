Российские керлингистки одержали вторую победу подряд на чемпионате мира

В составе российской команды выступают скип Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

В первом матче чемпионата россиянки со счетом 8:4 обыграли команду Германии. Следующую встречу российская команда проведет 1 мая против представительниц Италии.

В предварительном этапе чемпионата мира, помимо россиянок, участвуют команды Канады, Швейцарии, Италии, США, Швеции, Шотландии, Германии, Чехии, Дании, Эстонии, Китая, Японии и Южной Кореи. Они проводят круговой турнир, по результатам которого две лучшие сборные выйдут в полуфинал, еще четыре команды сыграют стыковые матчи за выход в эту стадию турнира. Соревнование завершится 9 мая.

Турнир является квалификационным к Олимпиаде в Пекине, чтобы попасть на Игры, необходимо войти в первую шестерку по итогам предварительного раунда. Чемпионат мира 2020 года должен был пройти с 14 по 22 марта в канадском Принс-Джордже, но был отменен из-за пандемии коронавируса.