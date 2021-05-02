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10:58 (мск), источник: ТАСС

Российские керлингистки одержали третью победу на чемпионате мира

ТАСС, 2 мая. Керлингистки из России со счетом 8:5 обыграли команду Италии в третьем матче предварительного раунда чемпионата мира. Соревнования проходят в канадском Калгари.

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Источник: РИА "Новости"

В составе российской команды выступают скип Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

В первом матче чемпионата россиянки со счетом 8:4 обыграли команду Германии, во втором — сборную Южной Кореи (8:7). Следующую встречу российская команда проведет позднее в воскресенье против сборной Канады.

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В предварительном этапе чемпионата мира, помимо россиянок, участвуют команды Канады, Швейцарии, Италии, США, Швеции, Шотландии, Германии, Чехии, Дании, Эстонии, Китая, Японии и Южной Кореи. Они проводят круговой турнир, по результатам которого две лучшие сборные выйдут в полуфинал, еще четыре команды сыграют стыковые матчи за выход в эту стадию турнира. Соревнование завершится 9 мая.

Турнир является квалификационным к Олимпиаде в Пекине, чтобы попасть на Игры, необходимо войти в первую шестерку по итогам предварительного раунда. Чемпионат мира 2020 года должен был пройти с 14 по 22 марта в канадском Принс-Джордже, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

Российская сборная ступает на турнире как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), в случае победы россиянок не будет исполняться гимн России. Женская сборная России является четырехкратным чемпионом Европы, в последний раз национальная команда выигрывала золото в 2016 году. Лучшим результатом на чемпионате мира является второе место в Пекине в 2017 году. Еще четыре раза россиянки завоевывали бронзовые медали мирового первенства (2014, 2015, 2016, 2018).

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