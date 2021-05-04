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4 мая, источник: Sport24

Женская сборная России одержала 6-ю победу на чемпионате мира по керлингу, обыграв Данию

Российские керлингистки одержали шестую победу на чемпионате мира по керлингу, который проходит в канадском Калгари.

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Российские керлингистки одержали шестую победу на чемпионате мира по керлингу, который проходит в канадском Калгари.

В шестой игре турнира Россия обыграла команду Дании со счетом 7:5.

В составе российской команды выступают скип Алена Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Ранее россиянки были сильнее Германии (8:4), Южной Кореи (8:7), Италии (8:5), Канады (8:7) и Эстонии (8:6). Следующую встречу российская команда проведет 4 мая против сборной Японии.

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В предварительном этапе чемпионата мира также принимают участие Канада, Швейцария, Италия, США, Швеция, Шотландия, Германия, Чехия, Дания, Эстония, Китай и Япония. По результатам кругового турнира две лучшие сборные выйдут в полуфинал напрямую, а еще четыре команды сыграют стыковые матчи.

Вдобавок турнир является квалификационным к Олимпийским играм в Пекине. Чтобы попасть на Игры, необходимо войти в первую шестерку.

Напомним, что из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает на турнире под названием Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF).

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