Женская сборная России одержала 6-ю победу на чемпионате мира по керлингу, обыграв Данию
Российские керлингистки одержали шестую победу на чемпионате мира по керлингу, который проходит в канадском Калгари.
Российские керлингистки одержали шестую победу на чемпионате мира по керлингу, который проходит в канадском Калгари.
Российские керлингистки одержали шестую победу на чемпионате мира по керлингу, который проходит в канадском Калгари.
В шестой игре турнира Россия обыграла команду Дании со счетом 7:5.
В составе российской команды выступают скип Алена Ковалева,
Ранее россиянки были сильнее Германии (8:4), Южной Кореи (8:7), Италии (8:5), Канады (8:7) и Эстонии (8:6). Следующую встречу российская команда проведет 4 мая против сборной Японии.
В предварительном этапе чемпионата мира также принимают участие Канада, Швейцария, Италия, США, Швеция, Шотландия, Германия, Чехия, Дания, Эстония, Китай и Япония. По результатам кругового турнира две лучшие сборные выйдут в полуфинал напрямую, а еще четыре команды сыграют стыковые матчи.
Вдобавок турнир является квалификационным к Олимпийским играм в Пекине. Чтобы попасть на Игры, необходимо войти в первую шестерку.
Напомним, что
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