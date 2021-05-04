Российские керлингистки одержали седьмую победу подряд на чемпионате мира

В составе российской команды выступают скип Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Россиянки одержали семь побед в семи матчах на турнире и возглавляют турнирную таблицу. Следующую встречу российская команда проведет против сборной Китая. Игра пройдет во вторник и начнется в 23:30 мск.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5f4f4f106403dd6e0951" data-vnd="5f4f4f106403dd6e0951" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5f4f4f106403dd6e0951" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В предварительном этапе чемпионата мира участвуют 14 команд. Они проводят круговой турнир, по результатам которого две лучшие сборные выйдут в полуфинал, еще четыре команды сыграют стыковые матчи за выход в эту стадию турнира. Соревнования завершатся 9 мая.

Турнир является квалификационным к Олимпиаде в Пекине, чтобы попасть на Игры, необходимо войти в первую шестерку по итогам предварительного раунда. Сборная России осталась единственной командой, которая идет на турнире без поражений. Далее в турнирной таблице располагаются команды Швейцарии (6 побед — 1 поражение), Швеции (6−1), Китая (4−2), Шотландии (4−2), США (4−3), Германии (3−4), Канады (3−5), Южной Кореи (3−5), Чехии (2−4), Дании (2−4), Японии (2−4), Эстонии (1−6) и Италии (1−7). Чемпионат мира 2020 года должен был пройти с 14 по 22 марта в канадском Принс-Джордже, но был отменен из-за пандемии коронавируса.