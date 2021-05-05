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09:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная России обыграла Китай на чемпионате мира

Сборная России выиграла у команды Китая в матче группового турнира женского чемпионата мира по керлингу.

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Это восьмая подряд победа для россиянок на турнире.

Сборную России представляют скип Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Следующий матч российская команда проведет 5 мая против сборной Швеции.

Чемпионат мира проходит в Канаде. На турнире команды разыграют путевки на Олимпиаду-2022.

Чемпионат мира

Женщины

Групповой этап

Дания — Германия — 7:6.

Япония — США — 7:8.

Шотландия — Чехия — 6:5.

Россия — Китай — 8:4.

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