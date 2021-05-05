Сборная России обыграла Китай на чемпионате мира
Сборная России выиграла у команды Китая в матче группового турнира женского чемпионата мира по керлингу.
Сборная России выиграла у команды Китая в матче группового турнира женского чемпионата мира по керлингу.
Это восьмая подряд победа для россиянок на турнире.
Сборную России представляют скип Алина Ковалева,
Следующий матч российская команда проведет 5 мая против сборной Швеции.
Чемпионат мира проходит в Канаде. На турнире команды разыграют путевки на Олимпиаду-2022.
Чемпионат мира
Женщины
Групповой этап
Дания — Германия — 7:6.
Япония — США — 7:8.
Шотландия — Чехия — 6:5.
Россия — Китай — 8:4.