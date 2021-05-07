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08:53 (мск), источник: ТАСС

Российские керлингистки обыграли команду Шотландии в матче чемпионате мира

ТАСС, 7 мая. Керлингистки из России одержали победу над командой Шотландии со счетом 9:8 в 12-м матче предварительного раунда чемпионата мира. Соревнования проходят в канадском Калгари.

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Источник: РИА "Новости"

В составе российской команды выступают скип Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Россиянки прервали серию из двух поражений и занимают вторую строчку в турнирной таблице с десятью победами. Следующую встречу российская команда проведет против сборной США. Игра начнется в 18:00 мск.

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В предварительном этапе чемпионата мира участвуют 14 команд. Они проводят круговой турнир, по результатам которого две лучшие сборные выйдут в полуфинал, еще четыре команды сыграют стыковые матчи за выход в эту стадию турнира. Россиянки уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира и олимпийскую лицензию, которую получают шесть лучших команд чемпионата. Соревнования завершатся 9 мая.

Российская сборная выступает на турнире как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), в случае победы россиянок не будет исполняться гимн России.

Женская сборная России является четырехкратным чемпионом Европы, в последний раз национальная команда выигрывала золото в 2016 году. Лучшим результатом на чемпионате мира является второе место в Пекине в 2017 году. Еще четыре раза россиянки завоевывали бронзовые медали мирового первенства (2014, 2015, 2016, 2018).

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