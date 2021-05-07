Российские керлингистки обыграли команду Шотландии в матче чемпионате мира

В составе российской команды выступают скип Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Россиянки прервали серию из двух поражений и занимают вторую строчку в турнирной таблице с десятью победами. Следующую встречу российская команда проведет против сборной США. Игра начнется в 18:00 мск.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--738c2e8ec8601b09baa4" data-vnd="738c2e8ec8601b09baa4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=738c2e8ec8601b09baa4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В предварительном этапе чемпионата мира участвуют 14 команд. Они проводят круговой турнир, по результатам которого две лучшие сборные выйдут в полуфинал, еще четыре команды сыграют стыковые матчи за выход в эту стадию турнира. Россиянки уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира и олимпийскую лицензию, которую получают шесть лучших команд чемпионата. Соревнования завершатся 9 мая.

Российская сборная выступает на турнире как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), в случае победы россиянок не будет исполняться гимн России.